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رمادُ نخيل ٍ منفي
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هيأت للموت
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لم يبق في الخلق إلا العفن
تنبيه: مازالت هناك أخطاء فنية سيقوم المطوّر بمعالجتها لاحقا
د. كاظم شمهود
نزيهة سليم .. من اقطاب الفن العراقي المعاصر (29)
أفراح الصباغ
رمزية الصباح في وشوشات علي عنبر السعدي
زهرا خصخوصي
تحرّر المرأة التّونسيّة أدبيّا تفرّد أم تمرّد؟.. رواية "تماسّ" لعروسيّة النّالوتي نموذجا
رحيم زاير الغانم
استحضار المعنى في: نقوش على جذع نخلة.. مقاربة تأويلية
حمّودان عبد الواحد
الصليبي أرنو أموري بين الأمس واليوم: لسانٌ عالميٌّ يُسَبِّح بنفس الآلهة وسيفٌ يَقْطُر بدماء الملايين
التجاني بولعوالي
سنوك الجاسوس.. مهندس السياسة الخارجية الهولندية تجاه الإسلام
د. نبيل احمد الامير
الخطة معلنة .. والاغبياء يقعون بالفخ
ا. د. ضياء نافع
أمثال الهنود الحمر مترجمة عن الروسية (2)
عبد القادر كعبان
قصص "نونة الشعنونة" للكاتبة سلوى بكر: شخوص على هامش الحياة
فاطمة الزهراء المرابط
رسائل غادة وميّ ورسائل أخرى
مهند النابلسي
ديسيرتو(2016): الحلول الاجرامية لمشاكل الهجرة "اللاشرعية"!
محمد توفيق علاوي
هل يمكن للعراق أن يستفيد من توجهات وسياسات ترامب؟
علاء اللامي
ماذا يحدث في أيسر الموصل؟ فرح بالانتصار يختلط بالسرقات وإطلاق سراح عناصر داعش مقابل رشى!
عبد الصاحب الناصر
دونالد ترمب المنتج الفاسد
كفاح محمود كريم
العراق بين الأغلبية السياسية والتقسيم؟
احمد الشحماني
دونالد ترمب وبداية المشوار!
نزار حيدر
أَلْعِراقُ آلْمَصْدُوم!
علجية عيش
الانتخابات التشريعية في الجزائر
عباس الصباغ
أولويات ترامب العراقية
هادي جلو مرعي
هزيمة ثمانية آلاف سنة حضارة
ميسون نعيم الرومي
تجربتي مع الخطوط الجوية العراقية
د. لويس ساكو
عبد الجبار الرفاعي لاهوتي يتكلم لغة المعنى والإيمان والحب والرجاء
د. زهير الخويلدي
رحلة الفيلسوف من تحرير الحقيقة إلى تحقيق الحرية
عبد القادر كعبان
حوار مع الروائية اللبنانية ناتالي الخوري غريب
مهدي الصافي
مدرسة الاخلاق العصرية في القران الكريم.. فلسفة اسلامية معاصرة
ا. د. طارق المالكي
شهقة الموت وضوء النفس.. لوحة الفنان حسام محسن في ذكرى الفنان الراحل كاظم حيدر
د. حسين سرمك حسن
ليلة تسليم جلجامش لليهود ؛ فضح مغالطات التناص بين الفكر العراقي القديم والفكر التوراتي (13)
علي جابر الفتلاوي
مقدمة تفسير (الميزان) ومؤشرات على منهج الطباطبائي التفسيري
د. عامر صالح
لماذا يتهالك البحث العلمي في بلادنا وما هو المخرج من الأزمة !!!
د. وليد جاسم الزبيدي
سيما: رواية الظاهرة في صناعة التوأمة.. دراسة في رواية: التوأم
د. عبير خالد يحيى
دراسة نقدية للعمل المعنون ب: شرائح للكاتب المصري أحمد الدسوقي
حيدر عبد الرضا
قراءة في رواية: حارس التبغ لعلي بدر.. الأنا الذواتية تتمحور في اقنعة تسجيلية الرواية
توفيق الشيخ حسين
عبد الله حسين جلاب وقصيدة النثر
جمعة عبد الله
قراءة في قصيدة: من تضاريس الروح الشاعر سامي العامري
ألفت عبد السميع الحلبي
ألفت عبد السميع الحلبي: إسهامات إسلامية في علوم النفس والتربية
احمد ختاوي
روافد وجدانية في قراءة انطباعية.. الشاعرة جنان بديع الشحروري: مرايا الرؤى بين ثنايا همّ مٌمتشق
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داعش هي ثمرة الجينات الثقافية وأوهام الإستراتیجیات الأصولیة
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السياسة الناجعة.. ملك هولندا فيليم ألكساندر صاحب المكان الرفيع
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دار الكتب والوثائق تقيم ورشة "آلية استخدام الأنترنت في التواصل الإعلامي"
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900 موظف بالخارجية الاميركية يوقعون مذكرة احتجاج ضد قرار ترامب بشأن الهجرة
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