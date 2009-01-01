صحيفة المثقف
تصدر عن مؤسسة المثقف العربي
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نصوص أدبية
سامي العامري
منفرِطُ النبض من شِدَّة
زاحم جهاد مطر
هايكو من شباكي
حسين السوداني
كلب في مقلع
د. سعد الصالحي
مراثي غيلان (2): إنتحار
د. حسين ابو سعود
الثمن
د. جودت العاني
حوار ميتافيزيقي.. في زمن
خالد ديريك
راجع إليك
د. عدنان الظاهر
غَجَري
د. سعد ياسين يوسف
شجرة الفيروز
د. عادل صالح الزبيدي
هذه صورة فوتوغرافية لي
ا. د. ضياء نافع
تعالي
عادل سعيد
قِراءةٌ في كَفٍّ صِناعي
ذكرى لعيبي
أحرامٌ عشقك؟
كريم عبد الله
جسر الأئمة
فوزية موسى غانم
وعود الشمس والزعفران
جمال مصطفى
هـذه الليلة
د. نورالدين صموّد
وداعا أوباما
د. صادق السامرائي
بذورُ أرى!!
نجية مصطفى الأحمدي
خيط نور
عبد الجبار الحمدي
ابناء ابليس..
محمد علي القسام
قصة رعب قصيرة
أمل عزيز احمد
It is a pain
رند الربيعي
هايكو موزايـيـك
فاطمة الزهراء بولعراس
جيجل (ريحانة الروح)
صحيفة المثقف
دعوى قضائيه بمليار دينار ضد الأستاذ طارق الكناني
د. عبد الحسين صالح الطائي
مقدمات وإشارات تعريفية بآثار إبداعية ومعرفية للدكتور حسن البياتي (2)
ا. د. ضياء نافع
الاديب والفيلسوف الروسي ميرشكوفسكي
مهنة أمين
مفارقات غريبة في العلاقات الاسرائيلية الأمريكية
احمد ختاوي
عائد من ملتقى القصة بالبيض.. باشلار يطاله البلل من "المهبولة" في ملتقى القصة بالبيض
د. صادق السامرائي
الوأد العقلي!!
لطيف عبد سالم العكيلي
جريمة تجفيف الأهوار
علي علي
اشتياق البعض الى البعث
عماد علي
دعونا نعالج انفسنا
جوتيار تمر
هل من الضروري تفعيل البرلمان الكوردستاني قبل الاستفتاء؟
محمد حسن الساعدي
التحالف الوطني وأعلان موته رسمياً ؟!!
عزيز الحافظ
التخالف الوطني العراقي إلى أين؟ (2)
هادي جلو مرعي
أول من سيدخل النار
محمد ضياء العقابي
إرتفاع مقياس الرعب لدى الشيخ شعلان الكريِّم حتى قبل تصريحات أردوغان!! (3)
حميد طولست
لماذا لا نلغي منصب الوزير
د. يسري عبد الغني
سورة الأفعى.. واقع غرائبي من منظور فلسفي
علي محمد اليوسف
الاغتراب والمثالية.. الاغتراب لازمة انسانية
عباس علي مراد
قراءة لرواية: رحلةُ العمر للدكتور عبد المجيد وهبي
د. كاظم شمهود
رامون كاساس - Ramon Casas .. السلسلة الذهبية للفن الاسباني المعاصر
د. عبد الجبار العبيدي
الصداق وغياب التنظير الأخلاقي لها.. فلسفة بحاجة الى أحياء
د. حسين ابو سعود
تجريد المتعة من روايات المتعة
ا. د. ابراهيم أبراش
المثقفون والمبدعون لا يتقاعدون
حميد الحريزي
البعد الفكري لرواية: مقتل بائع الكتب للروائي سعد محمد رحيم
الكبير الداديسي
الرواية وجنسنة ثورات الربيع العربي .. رواية انتصاب أسود لأيمن الدبوسي نموذجا
د. نبيل احمد الامير
أزمة حُكم أم أزمة حكومة؟.. قضية للنقاش
محمود كعوش
في نيسان نتذكر فنترحم ونجدد العزم على مواصلة النضال..
د. صادق السامرائي
لماذا وكيف؟!!
عبد الجبار الجبوري
التغييرات الاستراتيجية في السياسة الامريكية
صحيفة المثقف
صدور كتاب: السياحة منخفضة الكربون .. مقالات وبيبليوغرافيا للباحث بنيامين يوخنا دانيال
حسن حاتم المذكور
حشد بهوية وطنية...
واثق الجابري
سؤال للمُستجوِب قبل المُستَجوَب
عماد علي
يتصرف ولا يعلم بانه ينكأ جرحا طريا
قاسم العجرش
امريكا: أهداف ثابتة ووسائل متغيرة..!
معمر حبار
الجودة ثقافة
عزيز الحافظ
التخالف الوطني العراقي.. إلى أين؟
مهدي المولى
الصراعات الطائفية والعنصرية لم تخلقها امريكا
احمد العلي
بمناسبة انتهاء زيارة إحياء ذكرى الإمام الشهيد موسى الكاظم
سامي جواد كاظم
الخبث والعبث بين السيسي وال سعود
مصطفى النبيه
غزة تنتظر رصاصة الرحمة
د. أسعد الامارة
أزمة العقل!!
د. زهير الخويلدي
ديمقراطية المواطنة وشرعية الحقوق
د. عامر صالح
سيكولوجيا الأرهاب والتدمير والتخريب في البلاد الاوربية والعربية والإسلامية
د. كاظم الموسوي
وعد البحرين والمستقبل
طالب هاشم الدراجي
شعراء الحوليات وشعراء اليوميات شتَّان ما بين اليوم والأمس
رياض الدليمي
الشاعر عيسى حسن الياسري يكتب مرثيته الاخيرة في المحاويل
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اخبار ثقافية
طبيب عراقي مغترب ينقل خبرته من نيوزيلاندا الى بلده
جلة الجوبة 55 تحاور الناقد سعد البازعي
تقديم وتوقيع "رماد اليقين" بالمعرض الوطني للكتب المستعملة بالدار البيضاء
مركز الحمراء للثقافة والفكر بمراكش ينظم الملتقى الدولي الثالث لقصيدة النثر
محمد النّجار يخِيطُ حرْفَه الشّعريّ الأوّل
وزارة الثقافة اللبنانية تعين قنصل لبنان العام في سيدني لتسليم دروعها للشعراء المهجريين
الندوة العلمية الدولية: الخطاب التكفيري في الفكر العربي الحديث والمعاصر
الاعلان عن شروط وتاريخ مسابقة الجواهري الشعرية الثانية
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أمريكا تفرض عقوبات على مئات الموظفين بمركز أبحاث سوري بشأن هجوم خان شيخون
المئات يفرون مع انتزاع العراق السيطرة على حيين آخرين في غرب الموصل
استبعاد أحمدي نجاد من الانتخابات الرئاسية الايرانية المقبلة
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